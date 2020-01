De Colo, Amath M'Baye et Moustapha Fall sélectionnés pour le All-Star Game turc

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : ING Basketbol Süper Ligi

On connaît le nom des joueurs sélectionnés pour le All-Star Game turc. Cette année, pas de match entre équipes du continent européen et équipes du continent asiatique. Non, deux capitaines ont été désignés. Il s'agit de Shane Larkin, le meneur scoreur de l'Anadolu Efes Istanbul, et de Nando De Colo, l'arrière français du Fenerbahçe Istanbul. Les deux joueurs, qui se sont affrontés en finale de l'EuroLeague 2019 (lorsque De Colo jouait au CSKA Moscou), vont sélectionner 12 joueurs chacun parmi la liste des 24 joueurs (eux + 22 autres) retenus. On trouve notamment le pivot français d'Ankara Moustapha Fall et l'ailier-fort français d'Izmir Amath M'Baye.