De Colo et Moerman solides pour le top départ de la saison turque, bonne première pour Alpha Kaba

À L'ÉTRANGER

Après la Liga Endesa le week-end dernier, c'est la BSL, la première division turque, qui a démarré sur la fin de semaine écoulée. De nombreux joueurs français évoluent sur place. Champion en 2021, l'Anadolu Efes Istanbul s'en est tiré de justesse face à Denizli (94-93), équipe portée par l'ancien Chalonnais Adam Smith (26 points) et l'ancien shooteur de l'ASVEL Rihards Lomazs (18 points à 5/6 à 3-points). Si Rodrigue Beaubois ne faisait pas partie des cinq étrangers utilisés par Ergin Ataman, Adrien Moerman a joué 33 minutes pour 12 points à 4/9 aux tirs et 9 rebonds.

De son côté, le finaliste 2021, le Pinar Karsiyaka Izmir, n'a fait qu'une bouchée de Petkim (92-59). Amath M'Baye a été une nouvelle fois très propre (15 points à 5/7 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes).

Pour sa première en BSL, Alpha Kaba a lui perdu d'un point avec Gaziantep à Afyon (86-85), malgré une bonne performance (14 points à 5/7 et 5 rebonds en 27 minutes). Le score était identique entre Yalova et Bursaspor, avec une victoire pour l'équipe d'Alexandre Chassang (8 points à 4/6, 1 rebond et 3 interceptions en 24 minutes), dont c'était également la première dans le championnat. En face, un autre ancien de l'ASVEL, Allerik Freeman, a scoré (24 points).

La BSL, lui il commence à la connaître, puisqu'il y démarre sa troisième saison. Nando De Colo a cumulé 14 points à 4/10 et 5 passes décisives en 27 minutes lors de la victoire du Fenerbahçe Istanbul face au voisin du Darussafaka (75-65).