De retour à Sydney, Casper Ware veut « essayer de gagner le championnat australien »

Un temps sur le départ, Casper Ware (1,78m, 30 ans) vient de prolonger son aventure australienne pour la saison prochaine, à Sydney, comme pressenti. Le MVP des Finales de Playoffs 2016 avec Lyon-Villeurbanne a été l'une des clefs de voûte des Kings de Sydney en 2019/20 (17,8 points à 36,4% de réussite aux tirs, 2,4 rebonds et 3,6 passes délivrées en 30 minutes).

« L'année dernière, je me suis senti comme chez moi avec les relations que j'ai nouées ici et en général, cette chance ne se représente pas deux fois, avoue-t-il sur le site du club. Notre objectif principal est de terminer le travail que nous avons commencé l'année dernière. J'avais l'impression de devoir un petit quelque chose à Sydney et je n'avais pas encore fini (le travail), alors je voulais revenir, pour essayer de gagner le championnat (australien). »