De retour à temps pour les playoffs, De Colo plante 27 points contre Bursaspor

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Fenerbahce

Blessé au mollet depuis fin mars, Nando De Colo (1,96 m, 34 ans) a repris la compétition pour les playoffs turcs. Et l'arrière a été très bon au point de battre son record de points de la saison : 27, à 10/14 aux tirs. Grâce à lui, mais aussi l'ancien MVP de Pro A Devin Booker (15 points et 12 rebonds), le Fenerbahçe Istanbul a remporté le match 1 de son quart de finale contre Bursaspor sur le score de 100 à 87 malgré les 17 points de l'ancien Monégasque Derek Needham et les 14 de l'ex-Roannais et Gravelinois John Holland.

Dans les autres duels, le Pinar Kasiyaka Izmir de Bonzie Colson et Amath M'Baye ont égalisé à une victoire partout vendredi soir.

Les affiches des quarts de finale :

Fenerbahce vs Bursaspor 1-0

Gaziantep vs Darussafaka 0-1

Anadolu Efes vs Karsiyaka 1-1

Galatasaray vs Bahcesehir 1-0