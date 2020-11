De Strasbourg à Chemnitz pour Wes Clark ?

Selon Emiliano Carchia, journaliste pour Sportando, le meneur Américain Wes Clark (1,84 m, 25 ans) serait sur le point de s’engager aux Chemnitz Niners, club promu en BBL, la première division masculine allemande. Pour rappel, le meneur de jeu devait s’engager à la SIG Strasbourg pour cette saison mais il n’avait pas passé avec succès la visite médicale.

Lors de l’exercice précédent avec son club de Cantù en Italie, le meneur tournait à 14 points, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d’évaluation en moyenne sur 20 matchs joués.

Wes Clark is finalizing an agreement with Chemnitz Niners, a source tells @Sportando