Décevant à Aix-Maurienne, Xavier Ford retourne en Suisse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : François Pietrzak

Débarqué du championnat suisse avec l'étiquette de meilleur scoreur de la ligue (24 points de moyenne), Xavier Ford (2,03 m, 28 ans) était censé être le leader offensif d'Aix-Maurienne Savoie Basket et faisait même parti des 10 joueurs à suivre du championnat de France de Pro B, selon nous. Finalement, le natif de Colorado Springs a déçu et a été remplacé par Antonio Ballard en début d'année. Tournant à 10,3 d'évaluation en 7 rencontres disputées, partagées entre la Leaders Cup et le championnat, il n'a pas eu l'impact espéré au sein de l'effectif d'Emmanuel Schmitt, fin connaisseur de la division suisse.

Et c'est d'ailleurs là-bas que le poste 3/4 américain vient de retrouver un employeur, en s'engageant avec l'Union Neuchâtel, actuel 3e de SBL, jusqu'à la fin de la saison. Il remplace un autre ancien pensionnaire du championnat de France de Pro B, Markel Humphrey, coupé pour raison disciplinaire, selon le club.