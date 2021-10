Dee Bost (Galatasaray) en triple-double pour battre l'Anadolu Efes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Galatasaray Basketbol

Désormais au Galatasaray Istanbul, l'ancien joueur de Monaco et Strasbourg Dee Bost a mené sa nouvelle équipe à la victoire sur le parquet du champion d'Europe en titre, l'Anadolu Efes Istanbul, ce samedi dans le championnat turc (85-92). Le vétéran a réalisé le premier triple-double de sa carrière FIBA, lui qui en a auparavant réalisé en G-League. En 37 minutes, il a cumulé 15 points (à 2/9 à 3-points cependant), 14 rebonds et 12 passes décisives pour 27 d'évaluation face au duo Rodrigue Beaubois (22 points à 6/10 à 3-points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d'évaluation en 26 minutes) - Adrien Moerman (13 points à 4/5 à 3-points et 6 rebonds pour 16 d'évaluation en 30 minutes).

Maçın yıldızı: Dee Bost



Triple-Double



15 sayı | 14 ribaund | 12 asist @GSBasketbol pic.twitter.com/cOXlCjK6kx — Tivibu Spor (@tivibuspor) October 23, 2021

Le Fenerbahçe également battu

C'est la deuxième défaite de la saison en BSL pour l'Anadolu Efes, qui est devancé au classement par trois équipes, dont le Fenerbahçe. Le Fener' a pourtant perdu sur le parquet de Bursaspor, malgré les 18 points et 6 passes décisives en 28 minutes de Nando De Colo. L'équipe de Sasa Djordjevic se retrouve à égalité avec le Tofas Bursa (adversaire de Strasbourg ce mardi en BCL) et le Pinar Karsiyaka, qui a gagné à Gaziantep (67-76) malgré le gros double-double d'Alpha Kaba (22 points à 10/14 et 12 rebonds pour 25 d'évaluation). Il faut dire qu'Amath M'Baye (20 points à 7/14 et 4 rebonds) et Bonzie Colson (14 points et 11 rebonds) ont été précieux.