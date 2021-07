Dee Bost quitte Monaco pour rejoindre Galatasaray

Figure emblématique de l'AS Monaco ces dernières années, capitaine de l'équipe vainqueur de l'EuroCup en 2021, Dee Bost (1,88 m, 31 ans) ne restera pas dans le championnat de France la saison prochaine. Selon les informations de Sportando, il s'est engagé avec le club stambouliote de Galatasaray. Là-bas, l'Américano-Bulgare découvrira le championnat turc et retournera en Ligue des Champions (BCL).

