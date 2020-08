Demond "Tweety" Carter s'engage avec le Benfica Lisbonne

À L'ÉTRANGER

Demond "Tweety" Carter (1,80m, 33 ans) poursuit à son tour son tour d'Europe. Lui qui a déjà connu onze club différents depuis son arrivée sur le continent s'est engagé avec le Benfica Lisbonne pour la saison 2020/21.

Tweety Carter sort de deux saisons en Pologne dont la plus récente avec Start Lublin. Le meneur américain a compilé 14,8 points, 4 rebonds et 6,2 passes décisives pour 17,5 d'évaluation de moyenne en 2019/20. Passé par l'ASVEL (2014), Boulogne-sur-Mer (2014/15), Boulazac (Pro B, 2016) et Le Portel (2017/18), Tweety Carter présente un bilan de 9,4 points à 39% et 3,2 passes décisives en 69 rencontres de Jeep ÉLITE. À 33 ans maintenant, il ne semble pas avoir dit son dernier mot, au contraire. Il s'est dit très impatient de débuter cette nouvelle aventure et de réaliser une grande saison avec le club portugais basé à Lisbonne :

"Toutes les personnes avec qui j’ai discuté sur le Benfica ont été unanimes en disant de grandes choses sur le club. Je suis impatient d’en apprendre plus sur le Benfica quand j’arriverai. Pour cette saison, mes attentes passent par un travail dur mais aussi par le fait d'apprendre à connaître les collègues avec qui je vais jouer. Je vais travailler dans l’optique d’être préparé pour faire une grande saison. Je veux que tous les fans du club sachent que ça sera une saison très passionnante. Je suis pressé d’arriver au Portugal et de passer une excellente saison avec mes entraîneurs et mes coéquipiers de l’équipe."

À noter qu'il fera équipe avec Caleb Walker, deuxième meilleur marqueur de la saison 2019/20 de Pro B avec Fos-sur-Mer, recruté récemment par les dirigeants liboètes.