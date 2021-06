Des cas de COVID-19 au sein de la sélection espagnole, un problème pour l'Euro ?

Alors que l'EuroBasket féminin 2021 démarre ce jeudi, le spectre de la COVID-19 se fait encore présent. Ce dimanche, la Fédération de basketball espagnole (FEB) a annoncé que deux de ses joueuses, Alba Torrens et Tamara Abalde, ont été testées posititives ce samedi. Le reste de la délégation, qui vit en bulle sanitaire avec des partenaires d'entraînement, a passé un nouveau test PCR ce dimanche et tous sont revenus négatifs. Le match de préparation contre l'Italie a tout de même été annulé.

A l'heure actuelle, la Fédération ne sait pas si elle devra remplacer les deux joueuses, asymptomatiques. Alba Torrens, absente en 2019 mais meilleure joueuse de l'Euro en 2017, est une des leaders de l'effectif.

Concernant les poules de Strasbourg, les sélections s'apprêtent à arriver et intégrer la bulle sanitaire. La Belgique, venue en voisine, ne déplore pas de cas de COVID-19.

It’s with great joy we can announce that the whole selection is covid-free & ready for @EuroBasketWomen #CrelanSport #BasketballWithOrange #BasketballBelgium #FocusNext pic.twitter.com/qnpe9Qv8HQ