DeShaun Thomas file lui aussi au Japon

Il a ensuite rejoint le grand FC Barcelone puis à l'intersaison 2015 a tenté sa chance avec les Spurs mais a finalement intégré l'équipe affiliée en G-League, celle d'Austin. Revenu en Europe en 2016, il a cette fois joué l'Anadolu Efes Istanbul avant d'évoluer au Maccabi Tel-Aviv puis, depuis deux saisons en Grèce. Avec le Panathinaiks Athènes, il tournait en 2019/20 en EuroLeague à 13,9 points, 4,4 rebonds et 1 passe décisive, et en championnat à 12,6 points (à 54,2 % à 3-points), 4,1 rebonds et 1,4 passe décisive en 19 minutes sur 20 match.