Désireux de s'installer en VTB League, Alexandre Gavrilovic "vraiment heureux" de rejoindre Nijni Novgorod

Comme annoncé, Alexandre Gavrilovic (2,06 m, 28 ans) a rejoint les rangs de Nijni Novgorod. Devenu un joueur solide de VTB League après une année réussie à Tsomki-Minsk en Biélorussie (12,2 points à 58%, 5,6 rebonds et 1,1 passe en 15 rencontres), l'intérieur alsacien avait déjà été courtisé en cours de saison par le club russe.

Formé à la SIG Strasbourg puis à l'université de Dayton, passé pendant trois saisons par la Pro B (Roanne, Nantes, Évreux), sa carrière a pris un tournant majeur lorsqu'il a rejoint Botevgrad lors de l'été 2018. Sacré champion de Bulgarie, il s'est également montré à son avantage en FIBA Europe Cup (13,5 points à 65% et 8,4 rebonds en 28 minutes). Parti ensuite à Minsk avec qui il a remporté la Coupe de Biélorussie, il s'est imposé en VTB League (malgré la dernière place de son club), ce qui lui permet désormais de rejoindre la formation de Nijni Novgorod, récente dixième de la compétition et future adversaire de la JDA Dijon dans un match décisif en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. À sa grande satisfaction.

Il retrouvera notamment Nebojsa Vidic, assistant-coach de Zoran Lukic et qui fut son entraîneur à Botevgrad. De plus, Gavrilovic s'est renseigné auprès de son ancien coéquipier en Bulgarie, Brandon Brown, le néo-boulonnais qui a transité par Nijni Novgorod cette saison.

"Bien sûr, j'ai posé quelques questions à Brandon. Il m'a dit de très bonnes choses, à la fois sur le club et sur la ville. Il m'a dit que je me plairais ici. Le basket me manque beaucoup, et je suis impatient de démarrer la saison."