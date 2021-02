Détenteur de trois passeports, dont la nationalité française, Luka Asceric convoqué par la Serbie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Autrichien de par son lieu de naissance (Sankt Pölten), Serbe de par ses parents et Français depuis deux ans à la suite d'une enfance passée au gré des clubs de Neno (Paris, Le Mans, Toulon, Vichy, Bourg-en-Bresse, Saint-Quentin), Luka Asceric (24 ans) n'avait que l'embarras du choix concernant son avenir international. Interrogé à ce sujet en mai 2018 à l'occasion d'une rencontre autour du Final Four de l'EuroLeague à Belgrade, il nous confiait son incertitude quant à son choix de sélection.

« Pour le moment, honnêtement, je n'y ai pas réfléchi. Je me concentre vraiment sur ma carrière en club. On verra si un jour, je suis appelé en sélection, c'est à ce moment là que je déciderai. Aujourd'hui, je ne sais vraiment pas dans laquelle de ces sélections je pourrais réellement apporter au pays. »

Son choix est désormais fait. Appelé de dernière minute en février 2020 afin de pallier la blessure à la main d'Ognjen Dobric, il avait pu s'entraîner brièvement sous les ordres d'Igor Kokoskov, sans toutefois connaître ses grands débuts internationaux sous le maillot de la Serbie. Cet honneur sera peut-être pour ce week-end. Cette fois, Luka Asceric n'a pas eu besoin d'un pépin physique d'un autre joueur et va participer à l'intégralité d'un rassemblement. À créditer d'une certaine montée en puissance ces dernières semaines avec la JL Bourg, l'ancien combo-guard de Lille et Hyères-Toulon a été convoqué pour la dernière fenêtre de qualifications pour l'EuroBasket 2022.

Ainsi, aux côtés de deux autres pensionnaires de Jeep ÉLITE (son coéquipier bressan Danilo Andjusic et Nikola Rebic, le meneur de Nanterre), l'ex-arrière de Mega Bemax s'est envolé ce mardi pour Tbilissi où la Serbie (2v-2d) affrontera l'hôte géorgien (4v-0d) vendredi et la Suisse (1v-3d) dimanche. Le vice-champion d'Europe n'a besoin que d'une seule victoire afin de valider son billet pour l'EuroBasket 2022. 17 joueurs font partie du voyage, dont l'ex-stelliste Marko Lukovic, et s'il est inscrit sur l'une des deux feuilles de match (qui ne peuvent comporter que 12 noms par équipe), Luka Asceric sera officiellement comptabilisé comme international serbe par la FIBA. Dans ce cas de figure, il ne pourra ainsi plus porter le maillot français ou autrichien.

L'équipe de la Serbie pour la bulle de Tbilissi :