Deux anciens joueurs LNB sacrés champions du Mexique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Soles de Mexicali

Déjà sacré champion de France Pro B en 2011 avec Nanterre puis vainqueur de la Coupe de France 2014 avec la même équipe, champion de Lettonie en 2013 avec Riga et champion de Porto-Rico en 2017 avec Quebradillas, Will Daniels commence à se construire un palmarès fort respectable. L'ancien intérieur de Limoges et Levallois a ajouté un nouveau trophée à sa collection. Aux côtés de John Flowers - bien connu à Denain, Bourg-en-Bresse et Châlons-Reims -, il a remporté le titre de champion du Mexique 2020.

Leur équipe de Soles a dû avoir recours à un Match 7 pour écarter Monterrey de la dernière marche (77-66 lors de la rencontre décisive). La finale avait un petit air de LNB puisque Monterrey était mené par trois anciens joueurs de LNB : O.D. Anosike - qui a laissé un bon souvenir au Portel l'an dernier -, Deji Akindele - vu à Pau-Orthez et Rouen il y a plus de dix ans - et David Huertas, rookie déchu à Fos-sur-Mer en 2009/10.