Deux ans de plus pour Casper Ware à Sydney

Élu MVP des finales de Playoffs Pro A 2016 avec l'ASVEL, Caper Ware (1,78m, 30 ans) aurait décidé de continuer son aventure avec les Sydney Kings (Australie), selon Emiliano Carchia de Sportando.

Casper Ware is returning to the Sydney Kings, a source tells @Sportando.

The guard averaged 17.8ppg, 2.4rpg and 3.7apg last season in NBL.