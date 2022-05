Deux Français remportent la Coupe du Maroc

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Ittihad Tanger

Sans disputer la finale, remportée 75-63 contre Rabat dans une très belle ambiance à Casablanca dimanche, deux joueurs Français ont ajouté une jolie ligne à leur palmarès : Kevin Franceschi et Adam El Ghazi. Réunis sous les couleurs de l'Ittihad Tanger depuis la mi-avril, ils font partie de l'équipe s'est adjugée la Coupe du Trône.

Passé par Bruxelles en début de saison (6 points à 29% et 2,8 passes décisives en 6 rencontres), l'ancien arrière parisien remporte le premier trophée de sa carrière professionnelle tandis que le second, parti fâché de Kaysersberg en novembre (7,2 points à 36% et 5 rebonds en 9 matchs de NM1), alimente un CV déjà bien fourni au Maroc, lui qui possède le statut d'international et est toujours champion en titre (sous les couleurs de l'AS Salé).