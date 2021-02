Devant de bout en bout, Barcelone s'adjuge la Copa del Rey 2021

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Liga ACB

Si le FC Barcelone est en tête en EuroLeague, la Liga Endesa est pour le moment dominée par le Real Madrid. En Copa del Rey, le tenant du titre était le Real Madrid alors que le FC Barcelone avait remporté les deux éditions précédentes. D'ailleurs, depuis 2010, les deux clubs légendaires n'ont pas laissé cette Coupe à quiconque.

Bref, ce dimanche à Madrid, c'est un classique des classiques qui a lieu. Mais ce ne sont les locaux qui l'ont emporté. Le FC Barcelone, qui a fait la course en tête, s'est imposé 88-73. Et si c'est la défense qui a permis à l'équipe de Sarunas Jasikevicius de prendre les devants au premier quart-temps avec 11 points encaissés, les Catalans ont ensuite imposé leur attaque avec 32 points marqués lors de la deuxième période. Devant de 21 points à la mi-temps (31-52), le Barça a pu compter sur la maîtrise de Nick Calathes (12 points à 4/10 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes décisives pour 18 d'évaluation en 31 minutes) et les prouesses de Cory Higgins (20 points à 7/15 en 29 minutes, MVP de cette édition) pour toujours compter plus de 10 points d'avance après la pause, malgré l'énergie déployée par Usman Garuba ou Edy Tavares (17 points à 7/9, 9 rebonds et 5 contres pour 28 d'évaluation en 24 minutes).

Le FC Barcelone remporte son premier titre de la saison et sa 26e Copa del Rey, revenant à 2 victoires du Real Madrid dans cette compétition. Léo Westermann ajoute ce titre à ce palmarès, lui qui n'a pu jouer que 7 minutes - le temps de réaliser 3 rebonds et 4 passes décisives ! - à cause d'une entorse de la cheville dans le troisième quart temps suite à une mauvaise réception après une passe en transition. Du côté Madrilène, Fabien Causeur a manqué d'adresse (5 points à 2/7, 2 rebonds, 0 passe décisive et 3 balles perdues pour -2 d'évaluation en 23 minutes).