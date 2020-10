Devin Ebanks (ex-CCRB) rejoint les Indios de Mayaguez

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

La saison 2020/21 de la BSN, le championnat porto-ricain, va reprendre. Arrêté depuis début mars, à cause de la COVID-19, les Indios de Mayaguez (qui avaient remporté leurs trois premiers matchs de la saison, en mars) ont décidé de se renforcer en faisant venir deux joueurs référencés. C'est ainsi que l'ailier DaJuan Summers (2,03 m, 32 ans), qui avait signé à Levallois à l'été 2019 mais n'avait pas joué à cause d'une blessure, et l'ailier-fort Devin Ebanks (2,06 m, 30 ans), ancien fort scoreur (18,8 points par match) à Châlons-Reims (en 2018/19), rejoignent le club. Ce dernier a joué 11 matchs en championnat japonais la saison passée, pour 25 points de moyenne.