Devin Oliver (ex-Nanterre) file à Sendaï au Japon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Claire Macel

Malgré des statistiques personnelles honorables sous le maillot de Nanterre en 2019/20 (9,8 points, 5 rebonds, 2 passes décisives pour 11,8 d'évaluation en 28 minutes), Devin Oliver (2,01 m, 28 ans) n'avait pas laissé un souvenir impérissable à Pascal Donnadieu. L'ancien ailier-fort de l'équipe des Hauts-de-Seine et de Rouen (2015/16), qui évoluait cette saison à Buyukcekmece, club de l'agglomération d'Istanbul (16 d'évaluation), a fait le choix de donner un virage à sa carrière. Direction le Japon et l'équipe de Sendaï, en deuxième division. Il s'agit de sa toute première expérience sur le sol asiatique. Oliver fera équipe avec un ancien joueur LNB, Justin Burrell (ex-Châlons/Reims et Cholet).