Devin Oliver et Karvel Anderson, deux anciens pensionnaires de LNB à Buyukcekmece

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy et Sébastien Grasset

Passés par le championnat de France à des périodes différentes, Devin Oliver (2,02m, 28 ans) et Karvel Anderson (1,88m, 29 ans) vont jouer ensemble la saison prochaine. Selon le journaliste turc Levent Yavuz, les deux joueurs auraient trouvé un accord avec le Buyukcekmece, club de première division turque.

Devin Oliver sort tout juste d'une saison correcte sous les ordres de Pascal Donnadieu à Nanterre. En 23 matchs de Jeep Élite, l'ailier-fort fuyant tournait à 9,8 points et 5 rebonds pour 11,8 d'évaluation. Passé furtivement par Rouen à la fin de la saison 2015/16, il avait déjà disputé onze rencontres dans l'élite. Pour sa première expérience en France, le poste 4 avait montré de belles choses, compilant 9,9 points et 6,7 rebonds pour 13,5 d'évaluation en 27 minutes. Il n'avait toutefois pas pu empêcher Rouen de descendre en Pro B. Entre ses deux passages dans l'hexagone, il a également fait un détour de dix confrontations en Turquie, sous le maillot de Banvit, en 2018/19.

Karvel Anderson a quant à lui connu des passages remarqués avec Boulazac et Gravelines-Dunkerque, entre 2017 et 2019. En 68 matchs, il a apporté 14,7 points pour 12,5 d'évaluation, le tout ponctué de quelques performances inoubliables voire historiques, comme lors de la large victoire du BCM face à Fos. L'arrière américain avait tout simplement pris feu, inscrit 39 points et fait tomber le record de 3-points marqués sur un match depuis la création de la Ligue Nationale de Basket en 1987 avec 12 tirs derrière l'arc. Suite à cela, il est allé confirmer sa bonne forme en Espagne, avec Fuenlabrada.

Ils rejoignent Buyukcekmece, club turc qui peine en première division et qui reste sur une saison 2019/20 des plus compliquées, avec seulement 3 victoires pour 20 défaites et une avant-dernière place au classement.