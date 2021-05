Dimítris Itoúdis prolonge pour deux ans de plus au CSKA Moscou

Dimítris Itoúdis (50 ans) sera bien au CSKA Mscou pour encore deux ans minimum. Coach du club depuis l'été 2014, il a déjà la plus grande longévité dans l'histoire du club, une longévité qui va s'accentuer. Son nouveau contrat s'achèvera à l'été 2023. Vainqueur de l'EuroLeague en 2016 et 2019, il va vivre un nouveau Final Four en fin mai, avec une demi-finale contre l'Anadolu Efes. En VTB League, compétition qu'il a toujours remporté depuis son arrivée dans le championnat (cinq titres), l'entraîneur et son équipe sont en demi-finale face au Zénith.

CSKA and Dimitris Itoudis: two more years together



Head coach @ItoudisD signed new contract with our club, valid until summer of 2023.



The Greek specialist has been leading the Army Team since the summer of 2014, which is the longest period in the club's modern history. pic.twitter.com/vfe5QnBrit