Dino Meneghin, président d'honneur de la Fédération italienne : "Nous annulerons la saison, il faut le faire"

Alors que la Fédération française de basketball a annoncé ce dimanche matin l'annulation de la suite de la saison 2019/20, la Fédération de basketball italienne (la FIP) n'a pas encore tranché. Mais son président d'honneur, le légendaire Dino Meneghin (joueur star de Varèse puis Milan et Trieste), est catégorique : la saison va être annulée. Il l'a dit dans une entrevue donnée à Punto Nuovo Sport Show.

"Nous vivons un moment dramatique et le sport, le basketball, fait partie de cette vie. Nous devons tous être fidèles aux règles dictées par le gouvernement pour préserver la santé. Nous annulerons la saison, il faut le faire. Chaque jour il y a des centaines de morts, des milliers des personnes infectées, c'est une pandémie qui affecte le monde entier. Au final, la décision appartient au président (Gianni) Petrucci, je donne mon avis en tant que citoyen. Les décisions peuvent être soit d'annuler le championnat et de recommencer l'année prochaine, soit de comprendre quand il y aura un aperçu des possibilités de faire jouer et jouer. En ce moment, personne ne peut faire de plans parce qu'aucune voix n'est vue au fond du tunnel, c'est bien de travailler avec imagination, mais toutes ces raisons, je ne sais pas quand ils peuvent être atteints. Les championnats sont terminés, les compétitions suspendues, l'EuroLeague concerne les clubs, mais je crois aussi qu'ils iront dans ce sens même s'ils sont privés. Toute décision doit être envisagée peu probable."