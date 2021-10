Direction Bahcesehir pour Richard Solomon

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : GPJ

L'ancien pivot du BCM Gravelines-Dunkerque (en 2016-2017) et de la JDA Dijon (en 2019-2020), Richard Solomon (2,10 m, 29 ans) vient de retrouver un club. Selon Sportando, le vainqueur de la Leaders Cup 2020 va s'engager pour la formation turque de Bahcesehir. Là-bas, le Californien sera coéquipier avec l'ancien Limougeaud Jamar Smith et l'ancien Marnais Ben Bentil. En plus du championnat turc, il va jouer la FIBA Europe Cup.

Après sa belle saison 2019-2020 à Dijon (11,8 points à 61,6% de réussite aux tirs, dont 48,9% à 3-points, et 5,2 rebonds en moins de 20 minutes sur 44 matches toutes compétitions confondues), Richard Solomon avait pris la direction du Japon. Avec les Toyama Grouses, il a tourné à 16,7 points à 58% et 10,2 rebonds en 25 minutes en BJ League.