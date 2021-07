Direction Bamberg pour Justin Robinson

À L'ÉTRANGER

Joueur de l'Elan Chalon entre 2018 et 2020, avec une première saison très intéressante, Justin Robinson (1,73 m, 26 ans) s'est mis en valeur dans le championnat italien, du côté de Pesaro, en 2020-2021. Ses belles performances en Serie A (12,7 points à 41% de réussite aux tirs, 2,7 rebonds et 4,4 passes décisives en 31 minutes) ont séduit le club allemand de Bamberg qui l'a engagé pour l'exercice 2021-2022. De quoi découvrir un nouveau championnat et pourquoi pas la Ligue des Champions (BCL) puisque le club bavarois est qualifié pour le tour préliminaire.