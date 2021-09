Direction Bruxelles pour Max Kouguère

Joueur de Pro A et Pro B ces 15 dernières années, Max Kouguère (1,98 m, 34 ans) vient de s'engager pour le club belge de Bruxelles. Après avoir évolué en Suisse plus tôt dans sa carrière ainsi qu'en Tunisie la saison passée, l'international centrafricain va maintenant découvrir le championnat belge. Bruxelles, qui attaque sa saison régulière ce week-end, cherchait en effet un poste 3-4 suite à l'arrêt pour une durée indéterminée de Pavle Djurisic. En 2020-2021, Max Kouguère a également joué 7 matches avec Boulazac (3,1 points à 53,3% de réussite aux tirs et 3 rebonds en 16 minutes).

There is a new Phoenix in BXL town

Let’s welcome Max Kouguere in the team #wearebxl #makeitcount #newplayer pic.twitter.com/sbKxq1LT6A