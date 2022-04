Direction Burgos pour l'ancien Monégasque Anthony Clemmons

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroCup

Anthony Clemmons (1,88 m, 27 ans) va connaître son troisième club de la saison. Après avoir démarré l'exercice 2021-2022 en Italie à Sassari, le meneur de jeu américano-kazakh avait rejoint la Turquie et le TT Ankara en novembre 2021. Sorti de l'EuroCup, le club l'a libéré et il s'est rendu en Espagne afin de renforcer Burgos, qui reste relégable en Liga Endesa (17e avec 20 défaites en 29 matches) malgré ses nombreux changements d'effectif, comme l'arrivée de Jarell Eddie. Passé par l'AS Monaco en 2019-2020, le natif de Lansing (Michigan) s'est montré productif en EuroCup avec Ankara (12,1 points à 43,3% de réussite aux tirs, 3,4 rebonds et 3,5 passes décisives en 27 minutes). Reste à savoir si son apport changera la donne pour le double tenant du titre de la Ligue des Champions (BCL), qui vit une saison bien différente.