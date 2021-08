Direction l'Australie pour Tahjere McCall (ex-Orléans)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Après une demi-saison à Orléans, Tahjere McCall (1,93 m, 26 ans) quitte la France et prend la route de l'Australie. L'arrière américain a signé avec Cairns, ville située au Nord-Est du pays, proche de la grande barrière de corail.

Introducing....



The Taipans have signed @nbagleague Champion Tahjere McCall for the 2021-22 season! https://t.co/TP52TYhNaM — Cairns Taipans (@CairnsTaipans) August 6, 2021

Après avoir acquis un titre de champion G-League avec Lakeland Magic, filière des Orlando Magic, McCall a débarqué dans le Loiret en avril dernier pour remplacer Darius Odom-Johnson. En 18 rencontres sous les ordres de Germain Castano, cet arrière athlétique et solide défenseur avait cumulé 6,1 points, 3,3 rebonds et 2,6 passes décisives pour 8,2 d'évaluation en 21 minutes. Il s'agissait de sa toute première expérience professionnelle en dehors de la G-League et sa sortie de la fac en 2017.