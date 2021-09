Direction l'Egypte pour Edgar Sosa

À L'ÉTRANGER

Joueur de Boulazac en première partie de saison 2020-2021, après avoir joué à Gravelines-Dunkerque deux ans plus tôt, Edgar Sosa (1,90 m, 33 ans) n'a pas eu l'impact escompté (12,3 points et 3,3 passes décisives en 3 rencontres). Finalement, en cours de saison, l'Américano-Dominicain a demandé à partir afin de rejoindre le club allemand de Vechta où il s'est clairement mis plus en évidence (16,5 points à 46,6% de réussite aux tirs, dont 44% à 3-points, 2 rebonds et 3,3 passes décisives en 28 minutes). Après cette expérience, l'ancienne star des lycées américains puis de Louisville (NCAA) va rejoindre le célèbre club égyptien Zamalek. Là-bas, il remplace un autre meneur américain à fort pédigrée : Curtis Jerrells. Zamalek a remporté la première BAL