Direction la Corée du Sud pour Adrian Uter

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après avoir découvert le basket mexicain sous les couleurs de Fresnillo (10,8 points, 7,9 rebonds et 2,7 passes en 30 matchs), Adrian Uter (1,98 m, 35 ans) part cette fois-ci à l'aventure sud-coréenne pour la première fois de sa carrière. Le petit pivot jamaicain s'est engagé avec Goyang, 10e et dernier de la première division. L'ancien joueur de Saint-Vallier, Monaco et l'ASVEL a déjà disputé deux rencontres pour une moyenne de 4,5 points.

Pour rappel, Adrian Uter s'était rompu les ligaments croisés en mars 2017 avec l'ASVEL lors du 1/4 de finale de Ligue des Champions contre Tenerife et avait ensuite quitté le championnat français.