Direction la Finlande pour Joe Burton

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Auteur d'une saison un peu compliquée, partagée entre la Jeep ELITE sous les couleurs de la Chorale de Roanne (8,1 points et 3,8 rebonds pour 10,1 d'évaluation en 17 minutes) et la Pro B sous le maillot de Souffelweysheim (11 points, 13,3 rebonds et 2,3 passes pour 15 d'évaluation en 27 minutes et 3 rencontres), Joe Burton (2,01 m, 29 ans) va trouver un peu de stabilité la saison prochaine. L'Amérindien quitte les contrées françaises - où il a joué sucessivement pour Evreux, Roanne, Blois et donc Souffel' - et prend la direction de Kotka, située au sud-est de la Finlande.

Passé par le Danemark, les Pays-Bas et le Japon, l'ancien MVP de Pro B avec Evreux (2016) va découvrir les joies de la Korisliiga. Un bon championnat où chaque année plusieurs joueurs étrangers font le trajet entre la Finlande et la Pro B. Le Californien devrait s'épanouir dans cette ligue et fera comme toujours parler sa puissance physique, son toucher de balle et sa vision du jeu bien supérieure à la moyenne pour un pivot.