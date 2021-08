Direction la Grèce pour Jay Threatt (ex-Pau)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Élan Béarnais

Artisan du maintien et de la belle remontée au classement (11e) de l'Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez (9,4 points à 45% aux tirs dont 48,5% à 3-points, 1,9 rebond et 4,3 passes décisives pour 10,2 d'évaluation en 24 minutes et 16 matchs), Jay Threatt (1,80 m, 32 ans), qui était arrivé en cours de saison pour remplacer le très décevant Tony Wroten, va dorénavant poursuivre sa carrière en Grèce. Le meneur de jeu américain, vu par le passé à Poitiers et Denain en Pro B, s'est engagé pour une saison avec Larissa, avant-dernier du championnat la saison passée avec un bilan de 6 victoires pour 16 défaites.

Passé par l'Islande, l'Allemagne, la Roumanie, la France donc, la Lituanie et la Pologne, Jay Threatt part à la découverte de la Grèce.