Direction la Joventut Badalona pour A.J. Slaughter ?

Direction la Catalogne pour A.J. Slaughter (1,91 m, 32 ans) ? Selon Christos Harpidis, l’Américano-polonais devrait signer un contrat d’un mois pour l’actuel 5e de Liga ACB. Pour rappel, il n'avait finalement pas signé à Gran Canaria en présaison à cause de soucis de santé. Joueur reconnu des parquets de LNB après ses passages à Cholet, Chalon, Strasbourg et l'ASVEL, A.J. Slaughter est en train de s'installer dans le championnat espagnol.

Lors de l’exercice précédent avec le Bétis Séville, le champion de France 2019 avec l’ASVEL tournait à 13 points, 2 rebonds et 2 passes décisives de moyenne pour 10 d’évaluation.

Former Real Betis guard AJ Slaughter is very close to sign a-month deal with Joventut Badalona,sources tell me.



He had signed a deal with @GranCanariaCB but due to health problems his contract had been terminated. @Penya1930 #basketball #LigaEndesa #7dayseurocup @Sportando pic.twitter.com/6M2XnVUCn9