Direction la Turquie pour Soana Lucet

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FFBB

Sans club depuis son départ de La Roche Vendée, Soana Lucet (1,86 m, 34 ans) repart à l'étranger. La poste 4 rejoint la formation turque d'Ormanspor, qui jouera en EuroCup en plus du championnat national.

Par le passé, la native de Nouméa a joué en Nouvelle-Calédonie avant de connaître un parcours universitaire aux Etats-Unis puis d'évoluer à Arras en LFB, Braine en Belgique, Angers en LFB, Wasserburg et Fribourg en Allemagne, Angers de nouveau, en LF2 cette fois, et enfin La Roche Vendée ces trois dernières années. Elle fait aussi partie des internationales françaises de 3x3 et était de la sélection nationale à Graz en Autriche pour qualifier les Bleues aux Jeux olympiques de Tokyo.