Direction le Maccabi Rishon LeZion pour Archie Goodwin

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Lilian Bordron

Après avoir joué en Ukraine cette saison pour le BK Boudivelnyk Kiev, Archie Goodwin (1,96 m, 27 ans) va découvrir un nouveau championnat. L'ancienne star de Kentucky - au point d'être drafté en 29e position en 2013 - s'est engagé pour le Maccabi Rishon LeZion annonce le journaliste israélien Yakov Meir. Là-bas, il retrouve Anthony Brown, son coéquipier aux Metropolitans 92 la saison passée, chez le dernier du championnat israélien (4 victoires, 13 défaites).

הגארד ארצ'י גודווין סיכם במכבי ראשון לציון — Yakov Meir (@yakovmeir1) February 23, 2022

La saison passée, Archie Goodwin avait remplacé Rob Gray dans l'effectif des Metropolitans 92. Arrière très explosif et fort sur transition, il avait cependant révélé de vrais limites sur demi-terrain, notamment à cause d'un tir extérieur trop peu efficace (11,8% de réussite à 3-points en EuroCup) et son incapacité à créer pour les autres. Au total, sur 38 matches, il a tourné à 9,1 points à 52,6% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et moins d'une passe décisive en 18 minutes par match.