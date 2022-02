Direction le Maroc pour Kevin Franceschi

À L'ÉTRANGER

Libre depuis son départ de Bruxelles, Kevin Franceschi (1,93 m, 28 ans) va reprendre du service. Le meneur de jeu s'est engagé pour le club marocain de l'Association Michlifen Ifrane, qui occupe la première place de la division nord du championnat national. Le club fondé en 2014 évolue dans un complexe sportif des plus moderne, où plusieurs basketteurs français se rendent à l'intersaison pour s'entraîner.

En six matches de championnat belge, le Francilien a tourné à 6 points à 28,6% de réussite aux tirs, 1,7 rebond et 2,8 passes décisives en 19 minutes. La saison passée, le natif d'Argentueil a tourné à 4,4 points à 31,1% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 0,7 passe décisive en 12 minutes en saison régulière, après une bonne Leaders Cup (13,2 points et 3 passes décisives en 23 minutes).