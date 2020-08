Direction le Mexique pour Yancy Gates (ex-Cholet)

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Alexandre Couraud Cholet

Il y a des joueurs pour qui la stabilité est compliquée à mettre en place dans une carrière. Yancy Gates (2,06m, 30 ans) est dans ce cas de figure puisqu'il va connaître son treizième club en neuf saisons. L'intérieur américain va découvrir le Mexique avec les Abejas de Leon.

À l'image de sa carrière, Yancy Gates a connu deux formations différentes la saison passée, entre la Pologne et la deuxième division turque. En 23 rencontres cumulées (20 avec Petkim et 3 avec Stal Ostrow Wielkopolski), il compilait 10,3 points et 7,2 rebonds pour 14,4 d'évaluation de moyenne. La Lituanie, Porto-Rico, l'Allemagne, Israël et même la Chine complète son road-trip, passé par la France lors de la saison 2017/18. Engagé par une formation de Cholet en difficulté, il a pris part à 27 matchs dans l'élite. Intérieur imposant, il tournait à 10,2 points et 3,9 rebonds pour 9,5 d'évaluation de moyenne.