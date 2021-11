Direction Sassari pour Gerald Robinson

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FOXAEP

Gerald Robinson (1,86 m, 32 ans) est de retour en Italie. Vu à Rome et Varèse avant son passage peu concluant à Dijon la saison passée, l'arrière/meneur va cette fois jouer pour Sassari. L'ancien joueur de Nanterre et Monaco a enfin quitté la formation allemande de Chemnitz, au sein de laquelle il tournait à 10,9 points à 50,6% de réussite aux tirs, 2,2 rebonds et 6 passes décisives en 30 minutes après 10 journées de championnat allemand.

Sassari, qui dispose sur le poste 2 de l'ancien Strasbourgeois David Logan (38 ans), a mal démarré la saison, aussi bien en championnat d'Italie (3 victoires, 6 défaites) qu'en Ligue des Champions (1 victoire, 3 défaites).