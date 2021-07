Direction Wroclaw et la Pologne pour Luka Asceric

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après une saison à la JL Bourg, Luka Asceric (2,01 m, 24 ans) va continuer à évoluer en EuroCup. Mais plus avec le club bressan ni même un club français. L'arrière/ailier, joueur aux multiples passeports (serbe, autrichien et français, va rejoindre pour deux ans la formation polonaise de Wroclaw, engagée dans la saison 2021-2022 de l'EuroCup et présente dans le groupe des Metropolitans 92.

Pour sa deuxième saison avec un club de première division française, après son passage à Hyères-Toulon en 2017-2018, Luka Asceric a encore une fois montré sa polyvalence (5,6 points à 38,2% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 1,8 passe décisive en 18 minutes sur 48 matches), dévoilant également une adresse à 3-points plus fiable que lors de ses jeunes années à Lille (37,3% sur 2,8 tentatives).

Avec de belles responsabilités, l'international serbe devrait continuer à progresser et s'affirmer au niveau européen.