Direction Zemun en Serbie pour Stéphane Gombauld

Après une grosse saison (14,8 points à 60,1% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds, 0,8 contre, 0,8 passe décisive et 2,7 fautes provoquées pour 17,4 d'évaluation en 22 minutes) chez le leader de Pro B l'ADA Blois, Stéphane Gombauld (2,02 m, 23 ans) ne reste pas en France. L'intérieur a trouvé un nouveau club. Selon Sportando, il vient de s'engager pour la formation serbe du KK Mladost Zemun qui évolue dans le championnat national ainsi qu'en deuxième division de Ligue adriatique. Ce sera la première expérience à l'étranger pour le Guadeloupéen qui jouait en Pro B depuis quatre saisons.

French forward Stephane Gombauld has signed a deal with Mladost Zemun of the ABA Liga 2 and Serbian KLS, sources told @Sportando. He averaged 14.8 points & 6.8 rebounds in the French Pro B last season.