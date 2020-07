Dominique Johnson (ex-Orléans) va se relancer en deuxième division italienne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Paage création

Engagé par Orléans à l'été 2019 et attendu comme un réel leader au niveau du scoring, Dominique Johnson (1,92m, 33 ans) a rapidement été écarté puis coupé. Ne s'étant pas adapté au championnat de France, ses premières sorties n'étaient pas à la hauteur des attentes du club (6 points à 34,5% de réussite aux tirs, 0,2 rebond et 1,8 passe décisive pour 3,4 d'évaluation en 22 minutes par match). Pour la saison prochaine, l'arrière américain, dont l'expérience reste indéniable, retourne en Italie mais descend d'un échelon pour se relancer. Il s'est engagé avec l'Apu Old Wild West Udine.

Déjà passé par l'Italie mais en Serie A cette fois (Varese, Pistoia et Venise), Dominique Johnson a également connu les États-Unis, la Pologne, Israël, la Turquie, l'Allemagne, le Liban et la France. En s'engageant avec l'Apu Old Wild West Udine, il rejoint une équipe de première partie de tableau au sein de la division Est, qui reste sur une sixième place avec 15 victoires et 10 défaites avant l'interruption du championnat.