Douze ans après, Rytas Vilnius remporte le titre de champion de Lituanie : trois ex-LNBers sacrés

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : LKL

Après avoir sorti le Zalgiris Kaunas (3 à 1), performance aussi inattendue qu'historique puisque pour la première fois de son histoire le géant lituanien loupait les finales du championnat, le BC Lietkabelis affrontait le Rytas Vilnius, leader de la saison régulière avec 26 victoires et 4 défaites.

Et après une victoire 77-68 du Lietkabelis dans le match 1, la tendance s'est ensuite complètement inversée. Les hommes de Mantvydas Dabasinskas ont enchaîné 4 victoires de suite pour terminer le boulot chez eux, devant leur public, avec une victoire 79-76 arrachée dans les dernières secondes.

Après douze ans de domination du Zalgiris Kaunas et 8 défaites en finales, le Rytas Vilnius retrouve les sommets du championnat et devient pour la 6e fois de son histoire champion de Lituanie (2000, 2002, 2006, 2009 et 2010).

Speedy Smith, passé à Limoges en 2020-2021, Jarvis Williams passé à Boulazac en 2016-2017 puis Caen en 2017-2018 ainsi qu'Ivan Buva, passé par Monaco (2019) et Bourg-en-Bresse (2021) ont été sacré champions.