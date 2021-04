Dusan Bulut donne la victoire à Novi Sad en finale de l'United League Europe 3x3

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA 3x3

C'est dans un théâtre ouvert au public que les phases finales de la United League Europe 3x3 - la première ligue professionnelle de 3x3 sous l'égide de la FIBA - se sont déroulées. C'est l'équipe serbe de Novi Sad qui s'est imposée en finale face aux Lettons de Riga. Troisième de la saison régulière, Novi Sad a facilement vaincu l'équipe de Gagarin (6e) en quart de finale. La demi-finale face à l'équipe Russe Inanomo s'est déroulée à sens. Les Serbes ont dominé toute la rencontre grâce notamment aux gros tirs des snipers Dusan Bulut et Marko Milakovic. Score final 21 à 9 pour Novi Sad qui accède à la finale sans grande difficulté.

Dusan Bulut construit un peu plus sa légende

En finale, Novi Sad a retrouvé l'équipe lettone de Riga. Riga a terminé la saison première du classement et a accédé à la finale sans grande difficulté. Entre les artilleurs longue distance Arturs Strelnieks et Edgars Krumins et l'intérieur dominant Agnis Cavars, la formation balte était prête à faire tomber la célèbre équipe de Novi Sad. Riga a fait preuve d'une grosse domination en début de match grâce à l'adresse folle de Strelnieks. Novi Sad a perdu son joueur Strahinja Milosevic, blessé au genou lors de sa réception après un drive. Les Serbes sont même menés 13-8 après 3 minutes et 30 secondes de jeu. Sans rotation, les Serbes ont tout fait pour revenir au score, la défense de Dejan Janjic en cette fin de match ayant permis de stopper les offensives lettones. A 18-16, le meilleur joueur du monde de 3x3 Dusan Bulut a décidé de prendre le match en main et planté d'abord un 2-points en step-back puis un deuxième 20 secondes plus tard pour passer devant à 20-18. C'est lui qui a fini le match sur un panier au poste-bas pour remporter cette United League Europe 3x3 dans le théâtre de Saint-Pétersbourg.

I've seen this end before @MrBullutproof called game in the crunch as Novi Sad rises as the #ULE3x3 Final Stop champs pic.twitter.com/gKqT1Vklfl — FIBA3x3 (@FIBA3x3) April 26, 2021

Cette finale a été très accrochée avec des rebondissements tout au long de la rencontre. Mais c'est encore la légendaire équipe de Novi Sad qui a été sacrée.