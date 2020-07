Dwight Hardy (ex-Limoges) reste en Turquie mais change de club

Auteur d'une belle saison 2018/19 à Limoges, l'arrière américain Dwight Hardy (1,88 m, 33 ans) a signé dans la foulée en Turquie. Sous les couleurs du club de Bahçeşehir Koleji, le New Yorkais a tourné à 13 points à 45,9% de réussite aux tirs (dont 42,5% à 3-points), 2,3 rebonds et 2,5 passes décisives en 34 minutes, sur 37 matchs de championnat turc et FIBA Europe Cup.

La saison prochaine il évoluera toujours en Turquie puisqu'il vient de rejoindre le club ankariote d'Ormanspor où il fera notamment équipe avec l'ancien Monégasque Elmedin Kikanovic.

