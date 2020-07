Dyshawn Pierre et Edgaras Ulanovas premières recrues du Fenerbahçe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'international canadien Dyshawn Pierre et l'international lituanien Edgaras Ulanovas sont officiellement des nouveaux joueurs du Fenerbahçe Istanbul.

Dyshawn Pierre (1,98 m, 26 ans), après avoir passé quatre années à l'université de Dayton, a rejoint l'Allemagne à Lowen Braunschweig où pour sa découverte du Vieux Continent il valait 14,9 points à 49,0% aux tirs, 7,9 rebonds et 2,8 passes décisives pour 18,3 d'évaluation. Parti ensuite en Italie, plus précisément à Sassari en Sardaigne, il a passé trois saisons sur place et notamment remporté la fameuse FIBA Europe Cup en 2019 face aux Allemands de s.Oliver Wurzbourg en finale. En LegA en 2019/20, cet ailier polyvalent valait 13,8 points à 51,5% aux tirs, 7,0 rebonds et 2,8 passes décisives pour 17,2 d'évaluation.

Edgaras Ulanovas (1,99 m, 27 ans) est un ailier international lituanien formé au Zalgiris Kaunas. Il a passé la totalité de sa carrière dans son pays d'origine, jouant pour Baltai, le Pieno Zvaigzdes, Lietkabelis puis deux saisons à Neptunas avant de revenir dans son club formateur du Zalgiris Kaunas il y a six ans. La saison passée, il tournait à 9,6 points à 54,7% aux tirs, 3,3 rebonds et 1,7 passe décisive pour 11,7 d'évaluation.

Le nouveau coach du Fener Igor Kokoskov peut donc comptersur deux nouveaux éléments pour le prochain exercice, en plus des joueurs sous contrat et notamment les deux Français Nando De Colo et Léo Westermann.