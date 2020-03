Edwin Jackson : "On va me donner les clés. À moi de faire le boulot"

Trois semaines après ses propos dans les colonnes du Progrès pour critiquer son utilisation par l'entraîneur Zvezdan Mitrovic et deux semaines et demi après son départ de l'ASVEL sous forme de prêt, à l'Estudiantes Madrid en Espagne, Edwin Jackson s'est exprimé dans L'Equipe au sujet de cet épisode. L'ailier international français s'exprime plus en détails sur les raisons de ses frustrations.

"On m'attendait sur le scoring et sur cette partie-là, j'ai échoué. Mais je ne pense pas avoir été mis dans les conditions. Faire des allers-retours 25 minutes et attendre dans les corners, ce n'est pas l'idéal... En Bleu, c'est justifié car il y a des mecs plus forts que moi, Evan Fournier, Nando De Colo. Pas ici. Je ne comprends pas non plus pourquoi certains passent de 25 minutes à 3 minutes d'un match à l'autre. Je ne suis pas le seul (il pense à Diot, Lomazs, Maledon...). Je ne connais aucune équipe d'EuroLeague où un cadre qui perd une balle se retrouve puni sur le banc trente minutes. Après, j'insiste : le staff fait ce qu'il veut. Je préfère me retirer du projet que de lui faire du mal."