Ekpe Udoh (Virtus Bologne) gravement touché au genou après avoir glissé sur un autocollant

Certes, la Virtus Bologne a triompé de Tortone (74-66), hier soir, en quart de finale de la SuperCoupe d'Italie. Mais la (très) mauvaise nouvelle de la soirée fût la blessure, juste avant la pause, du pivot expérimenté Ekpe Udoh (2,08 m, 34 ans). C'est en glissant sur un autocollant que le joueur s'est blessé et a été contraint de quitter ses partenaires sur civière. Et d'après les premiers constats, l'international nigérian souffrirait d'une rupture du tendon rotulien. Ce qui nécessitera des mois d'arrêts et aussi, peut-être, des difficultés à retrouver son niveau de jeu à un âge déjà avancé. En colère, Sergio Scariolo, l'entraîneur de Bologne, fustigeait la présence des autocollants sur le parquet, notamment en Europe.

Un discours repris par de nombreux joueurs sur les réseaux sociaux, à commencer par Evan Fournier qui juge ces autocollants "extrêmement dangereux" et appelle à "s'en débarasser une bonne fois pour toute".

I ve been saying for years that these stickers are extremely dangerous…its time to get rid of them once and for all. @EkpeUdoh get well manhttps://t.co/ucBuJnPbLh