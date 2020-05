Elmedin Kikanovic (Monaco) repart en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Il a effectué un court retour à l'AS Monaco. Court, car Elmedin Kikanovic (2,10 m, 31 ans) s'est engagé pour la Roca Team, où il avait joué les deux saisons précédentes, fin février. Mais deux matchs (contre Dijon puis l'ASVEL) et deux semaines plus tard, la saison a été stoppée en raison du coronavirus.

Du coup, le pivot bosnien s'est remis en quête d'un club pour la saison 2020/21. Et l'ancien Nancéien repart en Turquie, direction l'OGM Ormanspor Genclik Ankara, là même où il jouait avant de rejoindre l'ASM. Dans cette équipe promue et classée à la 13e place (sur 16) au moment de son départ, il tournait à 19,3 points à 56,8% de réussite aux tirs, 7,2 rebonds et 1,4 passe décisive en 30 minutes.