Elston Turner Jr. (ex-Chalon) rejoint le PAOK Salonique

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Vincent Janiaud

Aperçu le temps de deux petits matchs à Chalon en 2014-2015 (3,0 points à 22,2% de réussite aux tirs, 0,5 rebonds et 1,5 passe décisive pour 1,5 d'évaluation), rapidement coupé à cause de ses performances catastrophiques, il avait alors rebondi en Italie du côté de Brindisi. La saison passée, il évoluait à l'Ifaistos Limnou, en Grèce, où il valait 9,6 points à 44,7% de réussite aux tirs, 2,0 rebonds et 1,2 passe décisive pour 8,4 d'évaluation.