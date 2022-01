En double-double pour le premier match de la saison, Olivier Sarr a fait baisser le panier sur un gros dunk

À L'ÉTRANGER

Décimés par les cas de COVID-19, le Thunder d'Oklahoma City s'était décidé à faire confiance aux joueurs du Blue, sa franchise affiliée évoluant en G-League, pour faire le nombre. Le Français Olivier Sarr (2,13 m, 22 ans) avait fait partie de ceux choisis pour rejoindre la franchise NBA dans le cadre d'un contrat de 10 jours. Puis, c'est son ami et compatriote Jaylen Hoard qui l'avait rejoint sur le banc.

Pour le début de la saison régulière de G-League, après une période de matches hors compétition, Olivier Sarr faisait partie du cinq majeur du Blue, qui jouait chez les Santa Cruz Warriors. Il s'est largement démarqué au poste d'ailier-fort en réalisant un gros double-double : 13 points à 4/7 aux tirs et 19 rebonds (dont 9 rebonds offensifs) en 26 minutes. Après avoir goûté à la NBA, le Toulousain semble déterminé à y retourner et sa sérieuse prestation de jeudi va dans ce sens. Sarr a dominé de tout son poids dans la peinture, à tel point qu'il en a fait descende le panier sur un dunk. Jaylen Hoard, lui aussi dans le cinq de départ, a compilé 12 points, 7 rebonds et 1 passe décisive en 22 minutes. Malgré les bonnes prestations de Sarr et d'Hoard, OKC s'est incliné 106-116 face aux ex-coéquipiers d'Axel Toupane.