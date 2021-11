En échec en Pro B, Pedro Barral retourne en Argentine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sabine De Leest

Devenu une légende à Obras où il a évolué entre 2011 et 2020, s'installant comme le joueur le plus capé et le meilleur passeur de l'histoire du club, Pedro Barral (1,87 m, 27 ans) n'aura pas réussi son expatriation. S'il a successivement prouvé à Évreux et Saint-Quentin qu'il était un bon joueur (11 points à 56%, 2,5 rebonds et 5,5 passes décisives lors de ses deux apparitions avec le SQBB), il a été coupé à deux reprises, la faute à un physique défaillant.

Également aperçu à Gérone en fin de saison dernière, le meneur argentin a donc décidé d'arrêter les frais et de retourner dans sa zone de confort puisqu'il signe son retour à Obras. « C'est sa maison et il sera toujours le bienvenu », s'est réjoui le vice-président Horazio Nuñez.